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ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну
13:53 22.11.2022 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Європейська комісія виділяє додаткові 2,5 млрд євро для України.
Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік, з регулярним виділенням фінансування. Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни.
Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала фон дер Ляєн.
Як очікується, ще 500 млн євро Україна має отримати в грудні.
Крім того, Україна розраховує отримати 3 млрд євро з цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро на початку наступного року, ці кошти будуть включені у пакет на 18 млрд євро на 2023 рік.
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