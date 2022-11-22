Сбу прийшла в Києво-Печерську Лавру. Шукають осередок «русского міра»

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, про це йдеться у повідомленні відомства.

За повідомленням, ці заходи відбуваються спільно з нацполіцією та нацгвардією у межах "системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".

В СБУ додали, що вказані заходи в Лаврі проводяться для недопущення використання Лаври як осередку "русского мира" та перевірки інформації про використання церковних приміщень для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї, а також "убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

Правоохоронці за участі представників церкви оглядають територію та приміщень Лаври, а також перевіряють людей, які перебувають на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, додали в СБУ.