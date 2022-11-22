Фінансові новини
- |
- 22.11.22
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сбу прийшла в Києво-Печерську Лавру. Шукають осередок «русского міра»
09:05 22.11.2022 |
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, про це йдеться у повідомленні відомства.
За повідомленням, ці заходи відбуваються спільно з нацполіцією та нацгвардією у межах "системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".
В СБУ додали, що вказані заходи в Лаврі проводяться для недопущення використання Лаври як осередку "русского мира" та перевірки інформації про використання церковних приміщень для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї, а також "убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".
Правоохоронці за участі представників церкви оглядають територію та приміщень Лаври, а також перевіряють людей, які перебувають на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, додали в СБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
|Скандал у НОК України. Що відбувається і чому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|В.о. гендиректора «Довженко-Центру» Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно
|Запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля: у хід пішли КР із «ядерного арсеналу»
|«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»
|Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17Ю, та засудив до довічного ув'язнення
|Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17
|Через масштабні руйнування РФ енергосистеми України потрібно готуватися до відключень е/е на кілька днів – топ-менеджер ДТЕК
Бізнес
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів