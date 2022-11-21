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АНАЛІТИКА

ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв

 

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, якою закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом, повідомив народний депутат України, голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації", - написав Чернєв у фейсбуці у понеділок.

За його словами, резолюція буде направлена урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

Чернєв додав, що у резолюції було враховано й інші побажання української делегації, зокрема збільшення постачання Україні озброєння; розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО; створення механізму стягнення репарацій із РФ за завдану Україні шкоду.

Нардеп зазначив, що також делегати особливо наголосили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України бажане і важливе і для самого Альянсу. Крім того, в резолюції з ініціативи української делегації було закріплено принцип, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

"Ухвалення цієї резолюції - це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн в ухваленні рішень. Також дуже тішить той факт, що українська позиція, така як створення трибуналу, виплата репарацій чи визнання Росії державою-терористом, поступово стає мейнстрімом на найвищих міжнародних майданчиках", - наголосив Чернєв.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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