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Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
07:40 21.11.2022 |
Прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія посилить протиповітряну оборону України під час свого першого візиту до Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда"
Прем'єр-міністр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події у війні.
"В той час, як Збройні сили України успішно відтісняють російські війська на землі, цивільне населення зазнає жорстоких бомбардувань з повітря" - заявив Сунак.
Основний пакет протиповітряної оборони вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямований на "захист українського цивільного населення та критично важливої національної інфраструктури від інтенсивного шквалу російських ударів".
Він складається з 125 зенітних гармат і технологій для протидії смертоносним іранським безпілотникам, в тому числі йдеться про десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.
Велика Британія також посилює свою пропозицію щодо тренувань для Збройних Сил України, надсилаючи в регіон досвідчених військових медиків та інженерів для надання спеціалізованої підтримки.
"Я пишаюся тим, як Велика Британія підтримувала Україну з самого початку, і я тут сьогодні, щоб сказати, що Велика Британія і наші союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, яка бореться за припинення цієї варварської війни і встановлення справедливого миру" - заявив Сунак.
"Для мене велика честь бути сьогодні в Києві і мати можливість зустрітися з тими, хто робить так багато і платить таку високу ціну, щоб захистити принципи суверенітету і демократії" - наголосив він.
Оголошений Сунаком новий пакет є наступним після більш ніж 1000 нових зенітних ракет, про які міністр оборони оголосив на початку цього місяця.
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