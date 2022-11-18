Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля: у хід пішли КР із «ядерного арсеналу»

 

В одній із ракет, яку 17 листопада збили над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити про те, що запас крилатих ракет у Росії вичерпується до критичного показника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Defense Express.

Як пише військовий портал, посилаючись на власні джерела, це була крилата ракета типу Х-55, в якій взагалі не було бойової частини.

"Замість БЧ у цій ракеті було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи - для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", і так і відстріляли по Україні", - йдеться в повідомленні.

Фахівці пояснюють, що зазвичай РФ застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 - це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку із "класичною" вибухівкою.

"А от саме Х-55 - це радянська ракета, яка першочергово розроблялась саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка)", - зазначено в повідомленні.

Експерти звертають увагу, що звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються.

"Саме тому, схоже, в орків так і вийшло: вийняти "спецБЧ" із Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку - конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою", - вважають в Defense Express.

Експерти пояснюють, росіяни могли вдатися до цього з кількох причин: залучені до масових обстрілів України вчинили так, аби виконати черговий наказ "зверху".Тому в хід у них пішла й Х-55 з імітатором ядерної БЧ.

"Але навіть такий варіант уже свідчить, що запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля. Раз у хід пішли КР із "ядерного арсеналу", - підкреслюють в повідомленні.

Ще одне можливе пояснення - росіяни навмисне використали Х-55 із "пустим" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої протиповітряної оборони.

"Такий варіант ще більш яскраво свідчить, що ракетний запас РФ вичерпується. Бо ще на початку війни росіяни для "перевантаження" нашої ППО використовували "розхідний матеріал" - наприклад, радянські безпілотники Ту-243. А не дефіцитні ракети для доставки ядерної зброї", - підсумували в повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7681
  0,3254
 0,85

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9136  0,04 0,10 40,6168  0,06 0,14
EUR 40,3273  0,11 0,26 41,5245  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,03 0,09 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес