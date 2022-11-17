Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17

 

Окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH17, ухвалив рішення про те, що так звана "Донецька народна республіка" була контрольованою з боку РФ як мінімум з травня 2014 року.

Про це заявив суддя Гендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду, що проходить у судовому комплексі Схіпхола, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Починаючи з середини травня 2014 склалася ситуація, за якої Росія мала так званий загальний контроль на території так званої ДНР", - заявив він.

Пояснюючи, чому суд вирішив, що такий контроль мав місце, суддя Стейнхаус нагадав, що "багато (з бойовиків та представників самопроголошеної влади "ДНР") мали російське громадянство, багато хто раніше був причетний до Збройних сил РФ".

Окремо суд наголосив, що самопроголошена влада у Донецьку отримувала політичні та військові вказівки з Москви, що підтверджують докази зібрані Спільною слідчою групою, включаючи перехоплення телефонних розмов.

"(Призначений росіянами так званий керівник уряду "ДНР" Олександр) Бородай майже щоденно зв'язувався з (помічником президента РФ на той час Владиславом) Сурковим, і Бородай називав Суркова "нашою людиною в Кремлі", - пояснив суддя, наголосивши також, що у переговорах йшлося про участь Кремля у призначенні на посади в так званому "уряді ДНР". Також у РФ надавали військову підтримку бойовикам "ДНР", керували воєнними діями тощо. "Звіти про воєнні дії надавалися до Москви".

"Після катастрофи MH17 Бородай подзвонив до Москви, бо чекав на вказівку. При цьому він говорив, хоче поговорити з "начальником", хоча сам є найвищою посадовою особою ДНР", - додав суддя.

На підставі цього суд вважає незаперечним контроль Росією на непідконтрольній Києву території Донбасу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7681
  0,3254
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9136  0,04 0,10 40,6168  0,06 0,14
EUR 40,3273  0,11 0,26 41,5245  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,03 0,09 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес