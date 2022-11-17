Через масштабні руйнування РФ енергосистеми України потрібно готуватися до відключень е/е на кілька днів – топ-менеджер ДТЕК

Масштабні руйнування енергооб'єктів України, завдані російським агресором 15 та 17 листопада, спричиняють довгострокові відключення електроенергії, які можуть тривати по кілька днів, передає Енергореформа.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Це дні. Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, годин, протягом яких буде електрика, може бути дуже мало. Це два-три години на добу", - сказав Сахарук в ефірі каналу ICTV 17 листопада.

Він пояснив, що окупанти цього разу завдали дуже багато шкоди об'єктам передачі - підстанціям, які передають електроенергію з одного району до іншого та через які заживлено багато областей у центрі та на заході. Крім того, через влучення ракети 15 листопада призупинила роботу одна із ТЕС групи ДТЕК.

За його словами, оперативні заходи щодо підключення споживачів здійснені там, де це можливо, і частково почалися відновлювальні роботи, але їх поки що не можна провести скрізь.

"Частково відновлювальні роботи вже почалися, частково були перемикання технічні, зараз триває розбір завалів, зруйнованого обладнання, в деяких випадках треба розмінувати територію. Отже, роботи йдуть, але ще не в масштабному форматі, коли можна було б уже встановлювати та монтувати обладнання", - описав ситуацію топ-менеджер ДТЕК.

За його розрахунками, внаслідок масованих російських атак зараз приблизно 40% українських споживачів мають дуже великі проблеми з електропостачанням.

"Прогнозів, коли ця цифра зменшиться, у мене поки що немає", - зазначив Сахарук.

Проте він назвав ситуацію, хоч і дуже складною, але контрольованою.