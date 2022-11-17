Фінансові новини
- |
- 17.11.22
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через масштабні руйнування РФ енергосистеми України потрібно готуватися до відключень е/е на кілька днів – топ-менеджер ДТЕК
16:17 17.11.2022 |
Масштабні руйнування енергооб'єктів України, завдані російським агресором 15 та 17 листопада, спричиняють довгострокові відключення електроенергії, які можуть тривати по кілька днів, передає Енергореформа.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
"Це дні. Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, годин, протягом яких буде електрика, може бути дуже мало. Це два-три години на добу", - сказав Сахарук в ефірі каналу ICTV 17 листопада.
Він пояснив, що окупанти цього разу завдали дуже багато шкоди об'єктам передачі - підстанціям, які передають електроенергію з одного району до іншого та через які заживлено багато областей у центрі та на заході. Крім того, через влучення ракети 15 листопада призупинила роботу одна із ТЕС групи ДТЕК.
За його словами, оперативні заходи щодо підключення споживачів здійснені там, де це можливо, і частково почалися відновлювальні роботи, але їх поки що не можна провести скрізь.
"Частково відновлювальні роботи вже почалися, частково були перемикання технічні, зараз триває розбір завалів, зруйнованого обладнання, в деяких випадках треба розмінувати територію. Отже, роботи йдуть, але ще не в масштабному форматі, коли можна було б уже встановлювати та монтувати обладнання", - описав ситуацію топ-менеджер ДТЕК.
За його розрахунками, внаслідок масованих російських атак зараз приблизно 40% українських споживачів мають дуже великі проблеми з електропостачанням.
"Прогнозів, коли ця цифра зменшиться, у мене поки що немає", - зазначив Сахарук.
Проте він назвав ситуацію, хоч і дуже складною, але контрольованою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17Ю, та засудив до довічного ув'язнення
|Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17
|Через масштабні руйнування РФ енергосистеми України потрібно готуватися до відключень е/е на кілька днів – топ-менеджер ДТЕК
|Росія почала бити по газових об'єктах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Російські окупанти завдали майже 150 ракетних ударів та скерували 26 іранських дронів по території України протягом тижня
|У Стамбулі продовжили «зернову угоду» на чотири місяці
|Сьомий Рамштайн. Підсумки чергової зустрічі союзників України
|Німеччина оголосила про додатковий пакет військової допомоги для України
|Столтенберг: Розслідування триває, треба почекати результатів. Попередньо, це була українська ракета ППО
|Дуда: інцидент з ракетою не є нападом на Польщу
Бізнес
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram