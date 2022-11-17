Україна може погодитися на транзит російського аміаку лише після обміну полонених за формулою «всіх на всіх» - Зеленський

Україна може погодитися на транзит російського аміаку до Одеси лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час конференції Bloomberg New Economy Forum у четвер.

"Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін "всіх на всіх". Ми не хочемо торгувати з Росією, допомагати їм - вони наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених", - сказав Зеленський.

Транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" було зупинено 24 лютого. "Тольяттиазот", який належить групі "УралХим" Мазепіна та контролює російську частину трубопроводу, змушений був зупинити 3 із 7 агрегатів аміаку і перевести решту в режим зниженого навантаження.

Загальна протяжність аміакопроводу "Тольятті-Одеса" становить - 2,418 тис. км, територією України - 1,018 тис. км. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.

