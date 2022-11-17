Російські окупанти завдали майже 150 ракетних ударів та скерували 26 іранських дронів по території України протягом тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, в тому числі 15 листопада 111 ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях наших військ у районах 5 населених пунктів та об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав він.

Громов також повідомив, що під час сьогоднішнього масованого авіаційного удару окупанти застосували 16 ракет та 5 безпілотників.

За його словами, сили та засобами зенітно-ракетних військ, авіації, ППО, Сухопутних військ на ВМС за звітний період знищили 102 повітряні цілі.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги над Києвом знищили 4 ракети та 5 іранських дронів.

Росіяни також завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі, 14 людей поранені. Постраждав також об'єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області, поранені троє людей.