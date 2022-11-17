Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Стамбулі продовжили «зернову угоду» на чотири місяці

10:22 17.11.2022 |

Новини АПК

 

У Стамбулі домовилися про продовження роботи «зернову угоду» для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина. Український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі", - написав Кубраков.

За його словами, з 1 серпня, початку роботи зернової ініціативи і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

"Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу. Ми офіційно звернулися до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на один рік та долучити до неї порт Миколаїв", - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів Москва обумовила свою подальшу участь в угоді зняттям західних санкцій проти Російського сільськогосподарського банку та отриманням більших гарантій і гнучкості щодо власного експорту продовольства та добрив.

Західні чиновники стверджують, що санкції на російські продукти харчування та добрива не накладалися.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 у вівторок заявив, що він хоче, аби угода була продовжена на безстроковий період, а також, щоб у її сферу дії увійшли два додаткових морських порти України - Миколаїв та "Ольвія" в Миколаївській області.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0935
  1,7114
 4,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9136  0,04 0,10 40,6168  0,06 0,14
EUR 40,3273  0,11 0,26 41,5245  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,03 0,09 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес