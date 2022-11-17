У Стамбулі продовжили «зернову угоду» на чотири місяці

У Стамбулі домовилися про продовження роботи «зернову угоду» для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина. Український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі", - написав Кубраков.

За його словами, з 1 серпня, початку роботи зернової ініціативи і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

"Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу. Ми офіційно звернулися до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на один рік та долучити до неї порт Миколаїв", - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів Москва обумовила свою подальшу участь в угоді зняттям західних санкцій проти Російського сільськогосподарського банку та отриманням більших гарантій і гнучкості щодо власного експорту продовольства та добрив.

Західні чиновники стверджують, що санкції на російські продукти харчування та добрива не накладалися.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 у вівторок заявив, що він хоче, аби угода була продовжена на безстроковий період, а також, щоб у її сферу дії увійшли два додаткових морських порти України - Миколаїв та "Ольвія" в Миколаївській області.