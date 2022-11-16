Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція надасть Україні допомогу на 350 мільйонів доларів

 

Швеція надасть Україні військову та гуманітарну допомогу на понад 350 мільйонів доларів, заявив у середу, 16 листопада, прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон. З них 286 мільйонів доларів піде на військову підтримку, а ще 69 мільйонів - на гуманітарну допомогу Україні.

"Цей пакет військової підтримки більший, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих", - сказав Крістерссон на пресконференції.

За його словами, при наданні допомоги уряд Швеції слідує українському списку пріоритетних позицій, які Київ найбільше потребує для протистояння російській агресії.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що нова військова допомога включатиме систему протиповітряної оборони (ППО) та боєприпаси зі складів збройних сил країни. Втім, з міркувань "оперативної таємниці" в уряді Швеції не назвали, яку саме систему ППО отримає Київ.

Крістерссон також зазначив, що уряд Швеції уважно стежить за розвитком подій, пов'язаних з вибухом у Польщі поблизу українського кордону напередодні, 15 листопада, і що для отримання більш чіткої картини того, що сталося, необхідна додаткова інформація, повідомляє Reuters.

Попередні поставки зброї Швецією Україні включали як просте спорядження, таке як каски і бронежилети, так і реактивні гранатомети і ракети.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0588
  1,6767
 4,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8732  0,11 0,28 40,6748  0,05 0,12
EUR 40,2210  0,20 0,49 41,4968  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,01 0,04 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес