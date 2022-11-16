Швеція надасть Україні допомогу на 350 мільйонів доларів

Швеція надасть Україні військову та гуманітарну допомогу на понад 350 мільйонів доларів, заявив у середу, 16 листопада, прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон. З них 286 мільйонів доларів піде на військову підтримку, а ще 69 мільйонів - на гуманітарну допомогу Україні.

"Цей пакет військової підтримки більший, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих", - сказав Крістерссон на пресконференції.

За його словами, при наданні допомоги уряд Швеції слідує українському списку пріоритетних позицій, які Київ найбільше потребує для протистояння російській агресії.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що нова військова допомога включатиме систему протиповітряної оборони (ППО) та боєприпаси зі складів збройних сил країни. Втім, з міркувань "оперативної таємниці" в уряді Швеції не назвали, яку саме систему ППО отримає Київ.

Крістерссон також зазначив, що уряд Швеції уважно стежить за розвитком подій, пов'язаних з вибухом у Польщі поблизу українського кордону напередодні, 15 листопада, і що для отримання більш чіткої картини того, що сталося, необхідна додаткова інформація, повідомляє Reuters.

Попередні поставки зброї Швецією Україні включали як просте спорядження, таке як каски і бронежилети, так і реактивні гранатомети і ракети.



