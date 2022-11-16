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Байден попросив Конгрес виділити Україні 37 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні
09:14 16.11.2022 |
Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні понад 37 мільярдів доларів надзвичайної допомоги для подальшого протистояння російському вторгненню, повідомила ввечері 15 листопада агенція Associated Press.
Передбачається, що ця допомога, розрахована до вересня 2023 року, включатиме:
* 21,7 мільярда доларів на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку,
* 14,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги та на підтримку функціонування українського уряду,
* 900 мільйонів доларів на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США,
* 626 мільйонів доларів на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію Стратегічного нафтового резерву.
Директорка адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг повідомила спікерці Палати представників Ненсі Пелосі, що понад три чверті з 40 мільярдів доларів, виділених Конгресом на початку цього року для України, вже виплачені або під них взяті зобов'язання. "Разом, за сильної двопартійної підтримки в Конгресі, ми вже надали значну допомогу, яка мала критичне значення для успіху України на полі бою - і ми не можемо допустити, щоб ця підтримка вичерпалася", - йдеться у листі Янг до Пелосі.
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