Байден заявив, що ракета, яка впала у Польщі, могла бути не з Росії

Ракета, яка вбила двох людей у Польщі, ймовірно, була випущена не з території Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден після переговорів з західними союзниками, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Байден скликав зустріч кількох лідерів, які зібралися на Балі на саміт G20, щоб обговорити падіння ракети на території Польщі і загибель двох людей.

Були присутні лідери країн-членів НАТО - Німеччини, Канади, Нідерландів, Іспанії, Італії, Франції і Великої Британії, а також Японія, яка не є членом НАТО, і представники Європейського союзу.

Відповідаючи на запитання, чи не зарано говорити про те, що ракета була випущена з Росії, Байден сказав: "Є попередня інформація, яка заперечує це. Я не хочу цього стверджувати, поки ми повністю не розслідуємо це, але малоймовірно, судячи з траєкторії, що вона була випущена з Росії, але ми побачимо".

Байден наголосив, що США і країни НАТО проведуть повне розслідування, перш ніж діяти.

Раніше агентство Associated Press із посиланням на американських посадовців повідомило, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути української протиповітряної оборони.

Ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що російські ракети у вівторок 15 листопада перетнули кордон Польщі.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.