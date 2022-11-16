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АНАЛІТИКА

Зеленський: російський удар по території НАТО – це суттєва ескалація, треба діяти

 

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок заявив, що Росія здійснила ракетні удари по території Польщі, та закликав Альянс ужити заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі", - сказав глава держави.

За його словами, загрози з боку Росії лише збільшуватимуться, якщо вона буде відчувати безкарність.

"Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти", - наголосив Зеленський.

Він також висловив солідарність із Польщею: "І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам: Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами - немає".

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Польська сторона офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.
 

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