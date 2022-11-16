Фінансові новини
- |
- 16.11.22
- |
- 03:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів
Одна людина загинула та шість отримали травми внаслідок ракетних ударів російських окупантів по території України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
"Ми зафіксували одного загиблого... у Києві та шістьох травмованих осіб: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація", - сказав Монастирський в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об'єктів. "Це й приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Скрізь працює поліція, всюди проводяться огляди місця пригод, збираються рештки ракет", - розповів міністр.
За словами Монастирського, у більшості випадків спрацювали українські сили протиповітряної оборони.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі 10
|У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів
|Атака на енергосистему України у вівторок може мати наслідки для низки сусідніх країн – глава Міненерго
|Нові обстріли України. У Києві горять багатоповерхівки, є влучання у Львові, Рівному та Харкові
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський на саміті G20 запропонував українську «формулу миру» з 10 кроків
|ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами
|Канада виділяє Україні $500 млн військової допомоги та запроваджує санкції проти 23 росіян
|Лідери США і Китаю зустрілися на Балі перед самітом G20
|Термін реалізації спільного з США та іншими країнами пілотного проекта з впровадження ММР в Україні складатиме 2-3 роки – глава Міненерго
|Зеленський приїхав до звільненого Херсона
Бізнес
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників