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АНАЛІТИКА

У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів

20:56 15.11.2022 |

Політика, Україна

 

Одна людина загинула та шість отримали травми внаслідок ракетних ударів російських окупантів по території України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Ми зафіксували одного загиблого... у Києві та шістьох травмованих осіб: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація", - сказав Монастирський в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об'єктів. "Це й приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Скрізь працює поліція, всюди проводяться огляди місця пригод, збираються рештки ракет", - розповів міністр.

За словами Монастирського, у більшості випадків спрацювали українські сили протиповітряної оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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