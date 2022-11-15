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Атака на енергосистему України у вівторок може мати наслідки для низки сусідніх країн – глава Міненерго
18:16 15.11.2022 |
Сьогоднішня атака російських військових на енергосистему України може мати наслідки для енергосистем низки сусідніх країн, повідомив глава Міненерго України Герман Галущенко.
"Сьогодні знову Росія наносить масштабні ракетні удари по об‘єктах енергетики. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів", - написав він у своєму фейсбуці.
Водночас він зазначив, що це наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни.
"Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії", - описав він ситуацію, додавши, що в результаті застосовуються аварійні відключення.
За словами міністра, після поразок на військовій та міжнародній арені ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу та намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими.
"Прошу всіх поставитись з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ", - закликав глава Міненерго.
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