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АНАЛІТИКА

По території України у вівторок випущено близько 100 ракет - речник командування Повітряних сил

17:36 15.11.2022 |

Політика

 

Загалом у вівторок по території України було випущено близько 100 ракет, сказав в ефірі телемарафону у вівторок речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Маємо роботу ППО. Є збиття на всій території України. Випущено близько 100 ракет. Окупанти перевершили 10 жовтня - тоді було 84. Перша ціль - об'єкти критичної інфраструктури", - сказав він.

За його словами, випущено ракети Х-101 і Х-555. "Традиційний район запуску - Каспій та Ростовська область, літаки стратегічної авіації ТУ-95 та ТУ-160. Основна маса ракет повітряного базування, інші - "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря", - сказав Ігнат.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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