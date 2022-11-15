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Джильберт Честертон
У Львові, Житомирі, Рівному, Хмельницькому та Харкові проблеми з постачанням електроенергії через ракетні удари Росії
Частина Львова залишилась без світла внаслідок масованих ракетних обстрілів Росії.
Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Twitter.
Перед цим він підтвердив, що у місті чутно вибухи, пообіцявши уточнити подробиці згодом.
Своєю чергою мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що місто залишилось повністю без електроенергії.
"Ворог завдав двох ракетних ударів по Житомиру, по енергетичній інфраструктурі Житомира. Наші енергетики роблять все можливе, працює ДСНС. ... Поки що місто залишається без електроенергії повністю", - розповів він у Facebook.
У Рівному деякі частини міста також залишилися без електроенергії. Мер міста Олександр Третяк у Telegram підтвердив удар по об'єкту критичної інфраструктури.
Мер Харкова Ігор Терехов також підтверджує влучання по обєкту критичної інфраструктури у місті.
"Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. У Харкові тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", - написав він у Telegram.
Мер Хмельницького Олександр Симчишин також повідомляє про проблеми з енергопостачанням у місті внаслідок ракетних ударів.
"Друзі, черговий ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури терористичною недодержавою у Хмельницькій громаді. Є проблеми з електропостачанням частини споживачів громади", - написав він у Telegram.
Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.
Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах.
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