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Нові обстріли України. У Києві горять багатоповерхівки, є влучання у Львові, Рівному та Харкові
У вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по всій Україні.
Російські військові обстріляли Київ, влучили у центральний район столиці, повідомив мер Віталій Кличко.
В Печерському районі є влучання в два житлових будинки. На місці працюють медики та рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.
У Київській військовій міській адміністрації уточнили, що ППО збило над Києвом чотири ракети.
ДТЕК повідомив, що в Києві і області вводять екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють, додали в компанії.
У Львові, Рівному, Вінниці, Рівному та Харкові поцілили в інфраструктурні об'єкти, повідомила міська влада.
Усього під час масштабної повітряної тривоги по всій території України Росія завдала кілька серій ударів.
Ракети вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та Чугуївського району області, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Тут є перебої із електропостачанням.
Вибухи також пролунали у Львові. В ОВА повідомили про влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в області, у Львові є проблеми з електропостачанням та перебої в роботі мобільних операторів.
Повністю без електроенергії "через прильоти" залишається Житомир, повідомив мер міста Сергій Сухомлин.
Удар по об'єктах критичної інфраструктури влучили підтвердили у Рівному та Вінниці.
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