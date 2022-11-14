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ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами
22:25 14.11.2022 |
Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у понеділок ухвалила резолюцію щодо необхідності притягнення РФ до відповідальності за порушення нею міжнародного права під час вторгнення в Україну, а також створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами.
Ухвалення документа підтримали 94 країни, 73 - утрималися, ще 14 виступили проти.
Серед держав, які голосували проти резолюції, зокрема РФ, Білорусь, Сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Китай, Еритрея, Малі, Центральноафриканська Республіка.
У резолюції наголошується, що РФ "має бути притягнута до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту ООН, а також будь-які порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини".
Крім того, держави, які підтримали резолюцію, вважають, що Росія має нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням збитків, отриманих у результаті здійснення вищезазначених дій.
Вони також визнають необхідність створення міжнародного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні Росією, а також рекомендують створити міжнародний реєстр отриманих усіма зацікавленими фізичними та юридичними особами, а також державою України збитків для реєстрації їхніх доказів.
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