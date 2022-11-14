Лідери США і Китаю зустрілися на Балі перед самітом G20

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на Балі на полях саміту G20.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Байден і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки в готелі у понеділок перед їхньою першою особистою зустріччю з моменту вступу Байдена на посаду.

"Радий вас бачити", - сказав Байден Сі перед тим, як вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю. Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів.

"На мій погляд, ми розділяємо відповідальність - показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці", - сказав Байден, починаючи еговори.





Сі Цзіньпін сказав, що обидві сторони "мають знайти правильний напрямок" і "підняти відносини".

"На даний момент китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що це фундаментальний інтерес наших двох країн і народів, і це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота", - сказав він.

Очікується, що переговори лідерів Китаю та США триватимуть щонайменше дві години, після чого Байден планує провести пресконференцію.