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АНАЛІТИКА

Зеленський приїхав до звільненого Херсона

12:12 14.11.2022 |

Політика

Зеленський приїхав до звільненого Херсона

Володимир Зеленський приїхав до Херсона, де привітав українських військових та подякував союзникам за підтримку.

Президент відвідав місто через два дні після звільнення. До цього Херсон був окупований росіянами понад вісім місяців.

"Важливо бути тут і підтримувати херсонців. Підтримувати людей, щоби вони відчували, що не ми лише говоримо і обіцяємо. А реально повертаємося і піднімаємо наш прапор", - заявив український президент на головній площі Херсона, де, крім військових, зібралися місцеві жителі, багато з яких прийшли з дітьми.

Але коли президента перепитали журналісти, чому він у Херсоні, він запитав: "А як же херсонські кавуни?"

Водночас Володимир Зеленський подякував НАТО та іншим партнерам за допомогу у захисті проти Росії, наголосивши, що надання США артилерійських систем HIMARS змінило ситуацію на полі бою.

 

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