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ДБР прийшло з обшуком до голови бюджетного комітету Ради - ЗМІ

12:23 11.11.2022 |

Політика

 

Державне бюро розслідувань вранці в п'ятницю, 11 листопада, прийшло з обшуком до голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в правоохоронних органах.

LIGA.net звернулась за коментарем до пресслужби Арістова, але його представник сказав, що не має такої інформації.

Арістов - представник Слуги народу. До обрання до парламенту у 2019 році займався бізнесом.

На той момент був гендиректором ТОВ "Атлантік-Юмма", яка займається торгівлею морепродуктами. Також був засновником мережі Oysters Cava Bar, рибного ресторану Fish House у Києві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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