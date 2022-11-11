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ДБР прийшло з обшуком до голови бюджетного комітету Ради - ЗМІ
12:23 11.11.2022 |
Державне бюро розслідувань вранці в п'ятницю, 11 листопада, прийшло з обшуком до голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в правоохоронних органах.
LIGA.net звернулась за коментарем до пресслужби Арістова, але його представник сказав, що не має такої інформації.
Арістов - представник Слуги народу. До обрання до парламенту у 2019 році займався бізнесом.
На той момент був гендиректором ТОВ "Атлантік-Юмма", яка займається торгівлею морепродуктами. Також був засновником мережі Oysters Cava Bar, рибного ресторану Fish House у Києві.
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