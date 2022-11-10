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Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі
22:23 10.11.2022 |
Міністерство оборони США в четвер оголосило про виділення з американських запасів військової допомоги Україні на загальну суму до 400 мільйонів доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зазначається, що до складу нового пакету входять:
* ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
* чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
* додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;
* 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
* 10 тисяч 120-мм мінометних мін;
* 100 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
* 400 гранатометів;
* стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
* підривна техніка для розчищення загороджень;
* засоби захисту від холоду.
Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.
Перед тим Сполучені Штати оголошували про пакет військової допомоги Україні наприкінці жовтня. До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS, високоточні артилерійські снаряди, дистанційні системи мінування, броньовані машини HMMWV та патрони для стрілецької зброї на загальну суму 275 мільйонів доларів.
Загалом за адміністрації Джо Байдена США виділили Україні понад 19,3 мільярда доларів військової допомоги, з них - понад 18,6 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.
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