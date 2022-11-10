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АНАЛІТИКА

Споживчі настрої українців вперше з початку війни суттєво покращилися

14:38 10.11.2022 |

Економіка

Споживчі настрої українців вперше з початку війни суттєво покращилися

 

У вересні 2022 року Індекс споживчих настроїв в Україні склав 86,0 пунктів, що на 10,5 пунктів вище за показник серпня. Зросли усі складові індикатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс і складає 45,2, що на 6,3 п. вище за рівень цього показника у серпні. Індекс поточного особистого матеріального становища склав 37,0, що на 6,6 п. вище за показник у серпні. Індекс доцільності великих покупок зріс на 6 п. та встановився на позначці 53,3 п.

Індекс економічних очікувань у вересні зріс на 13,2 п. та складає 113,3 п.

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 11,2 п. та складає 128,9 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 0,9 п. та складає 182,4 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 12,1 п. та складає 163,7 п.

"Обмежена тенденція зростання основних показників влітку переросла вже у суттєве зростання у вересні: покращився індекс споживчих настроїв, поточного становища, та економічних очікувань. Це перше серйозне відновлення з початку повномасштабної війни з Росією. Також суттєво покращилося очікування безробіття, водночас зменшилася упевненість в курсі гривні", - коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Нагадаємо, за прогнозом уряду, реальні зарплати українців почнуть зростати вже в 2023 році. Однак у нинішньому році вони впадуть більш ніж на 17%.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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