Фінансові новини
- |
- 09.11.22
- |
- 20:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія оголосила, що залишає Херсон і виводить війська з правого берега Дніпра
17:33 09.11.2022 |
Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що армія РФ вимушено залишає Херсон. Це був єдиний обласний центр, який вона захопила з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про плани залишити місто Суровікін заявив під час доповіді міністру оборони РФ Сергію Шойгу в середу, 9 листопада.
Ще раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що ЗСУ звільнять Херсон до кінця поточного місяця.
Російські і українські воєнкори повідомляли про значну активизацію українського наступу на Херсонщині в останні дні.
Як Росія оголосила про відступ?
Під час доповіді Суровікін заявив міністру Шойгу, що російське угруповання на правобережжі Херсонщини стримує українські атаки і завдає противнику важких втрат. Начебто українські втрати в 7 разів вищі за російські.
Однак, наголосив російський генерал, місто Херсон і ближні населені пункти зараз "не можуть повноцінно постачатись і функціонувати".
Крім того, за словами командувача, "київський режим" може атакувати Каховську ГЕС, що зруйнує дамбу водосховища і призведе до жертв серед мирного населення. Це також призведе до повної ізоляції російського угруповання військ на правому березі Дніпра.
В таких обставинах, наголосив генерал, "доцільно організувати оборону по лівому берегу ріки Дніпро. Тримати угруповання на правому березі безперспективно".
В підсумку своєї промови Суровікін попросив Шойгу дозволити відвід військ з Херсону.
Міністр оборони РФ дав згоду. "Приступайте до відводу військ", - скомандував.
За словами командувача російських сил, цей "маневр" буде здійснено в найближчі терміни.
Крім того, він вважає, що вивільнені війська можливо буде ефективно задіяти на ініших напрямках на полі бою.
"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ", - резюмував Суровікін.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Держкіно закликає колектив «Довженко-Центру» до дотримання норм законодавства після недопуску в. о. гендиректора до виконання обов'язків
ТОП-НОВИНИ
|Росія оголосила, що залишає Херсон і виводить війська з правого берега Дніпра
|США призначили координатора з відновлення енергосистеми України
|Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні до 18 млрд євро макрофіну у 2023 році
|Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|9 листопада - День української писемності та мови
|Безробітних «мобілізують» до Армії відновлення — кого торкнеться і як працює
|Сергій Куюн: Держава віднині контролює понад 600 АЗС та стає №2 на ринку за кількістю станцій
|Укрнафта, Мотор Січ тепер у власності держави, або Воєнний комунізм на фондовому ринку
|Президент про відчуження п'яти стратегічних підприємств: Не виключаю інших подібних рішень
|Вперше за 17 років та через війну в Україні: Рада Європи визначилась з датою саміту
|НКЦПФР врегулювала депооблік націоналізації акцій «Укрнафти», «Укртатнафти», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗу» та «Запоріжтрансформатора»
Бізнес
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер
|«$20 за мою синю галочку? До біса!». Стівен Кінг розкритикував подорожчання передплати Twitter Blue, після чого Маск запропонував скинути ціну
|Маск анонсував створення ради з модерації контенту в Twitter
|На Wall Street засумнівалися, що Ілон Маск подолає Twitter
|У новій версії Windows 11 можна буде включати точку доступу на смартфоні безпосередньо з ПК
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter