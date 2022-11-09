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АНАЛІТИКА

Росія оголосила, що залишає Херсон і виводить війська з правого берега Дніпра

17:33 09.11.2022 |

Політика

Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що армія РФ вимушено залишає Херсон. Це був єдиний обласний центр, який вона захопила з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про плани залишити місто Суровікін заявив під час доповіді міністру оборони РФ Сергію Шойгу в середу, 9 листопада.

Ще раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що ЗСУ звільнять Херсон до кінця поточного місяця.

Російські і українські воєнкори повідомляли про значну активизацію українського наступу на Херсонщині в останні дні.

Як Росія оголосила про відступ?

Під час доповіді Суровікін заявив міністру Шойгу, що російське угруповання на правобережжі Херсонщини стримує українські атаки і завдає противнику важких втрат. Начебто українські втрати в 7 разів вищі за російські.

Однак, наголосив російський генерал, місто Херсон і ближні населені пункти зараз "не можуть повноцінно постачатись і функціонувати".

Крім того, за словами командувача, "київський режим" може атакувати Каховську ГЕС, що зруйнує дамбу водосховища і призведе до жертв серед мирного населення. Це також призведе до повної ізоляції російського угруповання військ на правому березі Дніпра.

В таких обставинах, наголосив генерал, "доцільно організувати оборону по лівому берегу ріки Дніпро. Тримати угруповання на правому березі безперспективно".

В підсумку своєї промови Суровікін попросив Шойгу дозволити відвід військ з Херсону.

Міністр оборони РФ дав згоду. "Приступайте до відводу військ", - скомандував.

За словами командувача російських сил, цей "маневр" буде здійснено в найближчі терміни.

Крім того, він вважає, що вивільнені війська можливо буде ефективно задіяти на ініших напрямках на полі бою.

"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ", - резюмував Суровікін.
Ключові теги: Росія
 

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