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Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні до 18 млрд євро макрофіну у 2023 році
15:53 09.11.2022 |
Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з 2023 року.
"Ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога - в середньому 1,5 млрд євро на місяць - допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які українська влада та Міжнародний валютний фонд оцінюють у 3-4 млрд євро на місяць" - заявили у Єврокомісії.
Підтримка, запропонована ЄС, має бути доповнена аналогічними зусиллями інших великих донорів для того, щоб покрити всі потреби України у фінансуванні на 2023 рік.
Як зазначається, завдяки цим коштам Україна зможе продовжувати виплачувати заробітні плати та пенсії, а також підтримувати роботу основних державних служб, таких як лікарні, школи та житло для переселенців. Це також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією.
Підтримка має супроводжуватися реформами, спрямованими на подальше зміцнення верховенства права, належного врядування, боротьбу з шахрайством та корупцією в Україні.
"Таким чином, беручи до уваги розвиток ситуації на місцях, фінансова підтримка буде обумовлена політичними умовами, спрямованими на зміцнення українських інституцій та підготовку підґрунтя для успішної реконструкції, а також на підтримку України на її європейському шляху" - заявили у Єврокомісії.
Інструмент "Макрофінансова допомога+" (MFA+) пропонує високу гнучкість та дуже сприятливі умови для України, враховуючи поточну ситуацію в країні та забезпечуючи швидкі дії для підтримки українського народу.
Кошти будуть надані у вигляді дуже пільгових кредитів, які будуть погашатися протягом максимум 35 років, починаючи з 2033 року. На знак солідарності ЄС також пропонує покрити витрати України на сплату відсоткових ставок шляхом додаткових цільових платежів держав-членів до бюджету ЄС. Держави-члени ЄС та треті країни також зможуть додати кошти до цього інструменту, які використовуватимуться як гранти, якщо вони цього забажають. Кошти потім спрямовуватимуться через бюджет ЄС, що дозволить Україні отримувати підтримку на скоординованій основі.
Для забезпечення безперешкодного впровадження пакета Єврокомісія висуває три законодавчі пропозиції. Перед набуттям чинності вони мають бути схвалені Європейським парламентом та державами-членами ЄС у Раді ЄС.
Як повідомлялося, Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року.
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