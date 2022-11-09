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АНАЛІТИКА

9 листопада - День української писемності та мови

10:35 09.11.2022 |

Політика, Україна

 

Сила та міць України не лише в наших могутніх Збройних Силах та Силах оборони, але й в українській книзі, українському кіно, в українській музиці, в українських піснях, в українському мистецтві, в українському театрі, в українській культурі та духовності, в українській освіті та науці, а головне - в українській мові!

Адже мова - це сама сутність нашої української ідентичності. Через мову ми пізнаємо навколишній світ і, зрештою, самих себе.

Українська мова утверджується як мова перемоги над російським підступним ворогом.

Українська мова - складова сили та успіху нашого народу та його Збройних Сил!
 

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