Безробітних «мобілізують» до Армії відновлення — кого торкнеться і як працює

Понад 230 000 українців отримують допомогу з безробіття, а на одну вакансію є вісім претендентів. Аби хоча б частково змінити ситуацію, уряд оголосив про створення Армії відновлення.

До її лав залучатимуть безробітних, які перебувають на обліку в центрах зайнятості. Вони займатимуться "суспільно корисною роботою" - розбиранням завалів, розчищенням доріг, вирубкою дерев, облаштуванням блокпостів.

Хто може увійти до Армії відновлення, як її назвала міністерка економіки Юлія Свириденко, що доведеться робити, скільки заробляти та чи можна відмовитися - у матеріалі LIGA.net.

Як і для чого створюють Армію відновлення

"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави", - заявила наприкінці жовтня міністерка економіки Юлія Свириденко.

За даними уряду, у центрах зайнятості зареєстровані близько 250 000 безробітних, вони отримують виплати. Із запуском нового механізму їх зможуть залучати до "суспільно корисної роботи", а не тільки до роботи за професією, яку їм мають пропонувати за законом.

Ідея Мінекономіки полягає у наступному: перші 30 днів тимчасово безробітному шукають роботу за професією. Якщо за цей час він не працевлаштується, можуть запропонувати один із наступних варіантів зайнятості:

* розбір завалів та відновлення пошкоджених житлових будинків та приміщень;

* укріплення дамб;

* розчищення автодоріг від завалів;

* розвантаження гуманітарної допомоги;

* облаштування підвальних приміщень у будинках, школах під укриття;

* ремонтні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

* облаштування та укріплення блокпостів, вирубка дерев для формування окопів;

* заготівля дров для військових та населення.

Перелік - орієнтовний, залежить від потреб в конкретному регіоні. Окрім важкої фізичної праці можуть пропонувати плетіння маскувальних сіток, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, уточняли в Кабміні.

Як працює Армія відновлення в реальності

Організатором робіт має бути військове командування спільно з обласною військовою адміністрацією самостійно або з залученням органів виконавчої влади, йдеться у відповіді Мінекономіки на запит LIGA.net.

Поки ж цією можливістю скористалися лише у Сумській та Чернігівській областях.

Заступник голови Сумської ОВА Олег Коваль розповів LIGA.net, що в області Армія відновлення з'явилася у 27 територіальних громадах із 31 (окрім зони бойових дій). Загалом на Сумщині вже 437 людей зголосилися на суспільно корисні роботи.

Чим вони займаються?

За словами Коваля, укріпленням дамб, облаштуванням блокпостів, приготуванням їжі для військових, ремонтом будівель тощо. Такі роботи проводяться, зокрема, "на підставі звернень військового командування".

На Чернігівщині 78 осіб залучили до зведення фортифікаційних та захисних споруд, вирубки чагарників біля підстанцій електромереж, приведення у належний стан укриттів цивільного захисту населення, заготівлі дров та прибирання підвалів.

У Чернігівській ОВА додали, що упродовж листопада планують залучити ще понад 200 підопічних служби зайнятості.

"Центри зайнятості на рівні громад отримують інформацію про потреби й розраховують, скільки потрібно людей. Обсяг робіт дають безпосередньо громади", - уточнили в Чернігівській ОВА.

LIGA.net також зв'язалась із Харківською ОВА, але там вказали, що наразі всі 56 громад області входять до зони бойових дій, тому залучати людей до суспільно корисних робіт не можна.

"Щойно хоч одну громаду виключать з цього списку, ми одразу долучимося до ініціативи Армія відновлення. А поки регіон готується, вивчаються потреби. Статус безробітного в області мають 19 700 громадян", - йдеться у відповіді.

Скільки платять?

З тими, хто погодиться, укладуть строкові договори відповідно до Кодексу законів про працю України.

"Вони отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн), що в багатьох випадках є вищим, ніж допомога з безробіття (виплати з безробіття залежать від попередньої зарплатні, стажу тощо, тож вони не однакові у всіх. - Прим. ред.)", - йдеться у відповіді Мінекономіки на запит LIGA.net.

Водночас місцева влада шляхом коштів обласного бюджету може збільшити оплату, додали у відомстві. Не дуже зрозуміло, в чому може бути мотивація місцевої влади давати додаткові кошти.

Зараз як у Сумській, так і в Чернігівській областях зарплати становлять саме 6700 грн. Виплачують їх з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Важливі нюанси

Конституція України забороняє примусову працю, від такої роботи кожний має право відмовитися. Але тоді безробітний втратить виплати.

Наприклад, як розповіли LIGA.net у Сумські ОВА, за цей час в області від пропозиції відмовилися 82 особи.

Ще один ключовий момент - людину можуть залучати до таких робіт, але це зовсім не обов'язково. Зараз ідеться лише про сотні людей в декількох областях, тоді як офіційно зареєстрованих безробітних - понад 230 000.

Якщо після 30 днів у центрі зайнятості не запропонували участь в Армії відновлення, безробітний продовжить отримувати виплати. Однак в умовах воєнного стану термін отримання допомоги загалом обмежений трьома місяцями. Лише для людей передпенсійного віку йдеться про 360 днів.

Крім безробітних, до Армії відновлення долучитися можуть переселенці, студенти, самозайняті, особи, зайняті в особистому селянському господарстві тощо. За їхньої згоди.

Кому робота?

З точки зору держави, головне - чи потрібні такі працівники громадам. Якщо так, то це, звісно, має сенс, каже у коментарі LIGA.net професорка Київської школи економіки Ганна Вахітова.

А з точки зору людей, це цілком нормальний інструмент для боротьби з безробіттям, додає вона: "Це не рабська праця. Це робота за гроші. Безумовно, пропозиції повинні враховувати об'єктивні обмеження, наприклад стан здоров'я".

"Вся логіка виплат з безробіття полягає в тому, що людина отримує засоби для існування в той період, коли вона не має доходів. Якщо людина так легко готова відмовитися від підтримки держави, можливо, їй і не потрібна ця підтримка", - наголошує Вахітова.

Поки статистики небагато, але приклад Сумщині демонструє, що більшість людей справді потребують роботи. Нагадаємо, там до Армії відновлення приєдналися 437 осіб, а відмовилися - 82. Тобто вп'ятеро менше.

На думку Ганни Вахітової, новий механізм має збільшити зайнятість в Україні. По-перше, завдяки людям, які погодяться піти до Армії відновлення, хоча ці вакансії "не особливо привабливі".

"По-друге, завдяки тим, хто має упередження щодо означених робіт, але не має заощаджень. Ці люди будуть змушені або активніше шукати "кращу" роботу, або під тиском нових обставин переглядати свої погляди на те, що є для них особисто "підходящею" роботою", - підсумувала професорка.