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В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide - Резніков
14:20 07.11.2022 |
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів NASAMS та Aspide, подякувавши за це Норвегії, Іспанії та США.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Подивіться, хто тут! NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують", - написав глава Міноборони у своєму Twitter.
Резніков подякував партнерам, зокрема, Норвегії, Іспанії та США, за надане озброєння.
Як повідомлялося, 2 листопада міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом до Києва. Він оголосив, що Іспанія передає новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide.
США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. 1 листопада у Пентагоні повідомили, що дві системи будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.
27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада.
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