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АНАЛІТИКА

В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide - Резніков

14:20 07.11.2022 |

Політика

В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide - Резніков

 

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів NASAMS та Aspide, подякувавши за це Норвегії, Іспанії та США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Подивіться, хто тут! NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують", - написав глава Міноборони у своєму Twitter.

Резніков подякував партнерам, зокрема, Норвегії, Іспанії та США, за надане озброєння.

Як повідомлялося, 2 листопада міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом до Києва. Він оголосив, що Іспанія передає новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide.

США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. 1 листопада у Пентагоні повідомили, що дві системи будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.

27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада.

 

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