Енергетики пояснили, чому не у всіх будинках вимикають світло під час відключень

В Україні під час планових чи аварійних відключень електроенергія може залишатись у сусідньому будинку. Це відбувається через те, що різні будинки або навіть різні під'їзди багатоквартирного будинку можуть підключатися до різних ліній. Іноді на цій лінії підключені об'єкти критичної інфраструктури (лікарні тощо), в результаті таку лінію відключають від мережі в останню чергу. Про це йдеться у поясненні, опублікованому на офіційній сторінці у Facebook постачальника електроенергії у Києві Yasno.

"Більше, ніж відсутність світла, засмучує тільки світло у сусідів? Тоді ми присвячуємо цю інфографіку вам", - зазначили в компанії.

Буває так, що в будинках (або навіть під'їздах) може працювати кілька ліній електромереж, що належать до різних груп. Кожна з них має свій графік відключень. Тому й можлива відсутність збігу.

"А ще слід розуміти, що є будинки, підключені до мереж критичної інфраструктури (до лікарень, наприклад). А отже, вони не підлягають відключенням. Наші колеги з енергетичного фронту працюють над тим, щоб усе було справедливо і ці будинки теж відключали. Технічно це складно, але реально зробити", - зазначають у компанії.