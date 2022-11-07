Фінансові новини
- |
- 07.11.22
- |
- 08:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергетики пояснили, чому не у всіх будинках вимикають світло під час відключень
08:19 07.11.2022 |
В Україні під час планових чи аварійних відключень електроенергія може залишатись у сусідньому будинку. Це відбувається через те, що різні будинки або навіть різні під'їзди багатоквартирного будинку можуть підключатися до різних ліній. Іноді на цій лінії підключені об'єкти критичної інфраструктури (лікарні тощо), в результаті таку лінію відключають від мережі в останню чергу. Про це йдеться у поясненні, опублікованому на офіційній сторінці у Facebook постачальника електроенергії у Києві Yasno.
"Більше, ніж відсутність світла, засмучує тільки світло у сусідів? Тоді ми присвячуємо цю інфографіку вам", - зазначили в компанії.
Буває так, що в будинках (або навіть під'їздах) може працювати кілька ліній електромереж, що належать до різних груп. Кожна з них має свій графік відключень. Тому й можлива відсутність збігу.
"А ще слід розуміти, що є будинки, підключені до мереж критичної інфраструктури (до лікарень, наприклад). А отже, вони не підлягають відключенням. Наші колеги з енергетичного фронту працюють над тим, щоб усе було справедливо і ці будинки теж відключали. Технічно це складно, але реально зробити", - зазначають у компанії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни G7 створили енергетичний «Рамштайн» для України – Блінкен
|Танки, бронетранспортери та катери: США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Уряд скасував конкурсний відбір на посаду голови «Нафтогазу» та вніс зміни до статуту
|У вересні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $1,9 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Вийшли і знову зайшли. Як Ердоган принизив Путіна зерновою угодою
|Іспанія передає Україні батарею ЗРК, чотири системи ППО Hawk, гармати та снаряди
|Ердоган заявив про відновлення роботи «зернового коридору» уже 2 листопада
|Росія відновлює участь у «зерновій ініціативі», – Міноборони РФ
|Туреччина виклала російські вимоги для відновлення «зернової угоди» з Україною
|Макрон: Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема ППО
Бізнес
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор