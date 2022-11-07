Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Енергетики пояснили, чому не у всіх будинках вимикають світло під час відключень

 

В Україні під час планових чи аварійних відключень електроенергія може залишатись у сусідньому будинку. Це відбувається через те, що різні будинки або навіть різні під'їзди багатоквартирного будинку можуть підключатися до різних ліній. Іноді на цій лінії підключені об'єкти критичної інфраструктури (лікарні тощо), в результаті таку лінію відключають від мережі в останню чергу. Про це йдеться у поясненні, опублікованому на офіційній сторінці у Facebook постачальника електроенергії у Києві Yasno.

"Більше, ніж відсутність світла, засмучує тільки світло у сусідів? Тоді ми присвячуємо цю інфографіку вам", - зазначили в компанії.

 

Буває так, що в будинках (або навіть під'їздах) може працювати кілька ліній електромереж, що належать до різних груп. Кожна з них має свій графік відключень. Тому й можлива відсутність збігу.

"А ще слід розуміти, що є будинки, підключені до мереж критичної інфраструктури (до лікарень, наприклад). А отже, вони не підлягають відключенням. Наші колеги з енергетичного фронту працюють над тим, щоб усе було справедливо і ці будинки теж відключали. Технічно це складно, але реально зробити", - зазначають у компанії.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9817
  0,3529
 0,99

Курс обміну валют на 04.11.22, 11:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5380  0,00 0,01 40,4820  0,01 0,02
EUR 38,5310  0,05 0,12 39,7513  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 04.11.22, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес