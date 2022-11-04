Танки, бронетранспортери та катери: США оголосили новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72.

Про це оголосила заступник речника Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії.

Частина з цих танків буде передана Україні ще до кінця цього року, решта - протягом наступного року.

Новий пакет допомоги включає включає 250 бронетранспортерів M1117, 40 броньованих катерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тисяча безпілотників Phoenix Ghost.