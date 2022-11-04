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Танки, бронетранспортери та катери: США оголосили новий пакет допомоги Україні
18:21 04.11.2022 |
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72.
Про це оголосила заступник речника Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".
США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії.
Частина з цих танків буде передана Україні ще до кінця цього року, решта - протягом наступного року.
Новий пакет допомоги включає включає 250 бронетранспортерів M1117, 40 броньованих катерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тисяча безпілотників Phoenix Ghost.
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