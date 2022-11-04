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У вересні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $1,9 млрд
11:11 04.11.2022 |
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 1.9 млрд доларів (у вересні 2021 року дефіцит становив 0.8 млрд доларів).
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Профіцит сформувався завдяки отриманню грантів від міжнародних партнерів та скороченню виплат за інвестиційними доходами.
Водночас значно розширилося від'ємне сальдо торгівлі товарами та послугами, у тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном.
За дев'ять місяців 2022 року профіцит поточного рахунку становив 8.5 млрд доларів (у січні - вересні 2021 року дефіцит становив 1.5 млрд доларів).
Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 1.2 млрд доларів (за дев'ять місяців 2021 року зафіксовано профіцит 3.9 млрд доларів).
Експорт товарів зменшився на 34.9% (у серпні - на 47.3%), їх імпорт скоротився на 24.4% (у серпні - на 22.3%).
Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів збільшився на 24.4%, а їх імпорт - на 3.2%.
Обсяги експорту товарів становили 3.9 млрд доларів.
Найбільше скоротився експорт чорних та кольорових металів - на 76.0% (порівняно з серпнем 2022 року зріс на 12.7%).
Обсяги імпорту товарів становили 4.9 млрд доларів.
Енергетичний імпорт скоротився на 31.9% (до серпня зріс на 3.4%).
Неенергетичний імпорт скоротився на 22.0% (до серпня зріс на 3.2%).
Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 750 млн доларів (у вересні 2021 року - 2.2 млрд доларів).
Планове погашення боргу перед МВФ становило 625 млн доларів.
Станом на 1 жовтня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив 23.9 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.0 місяців.
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