Ердоган заявив про відновлення роботи «зернового коридору» уже 2 листопада

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору", що забезпечує постачання агропродукції з портів України до Чорного моря.

Про він заявив на засіданні парламентської фракції правлячої Партії справедливості та розвитку, передає Anadolu.

Ердоган додав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонну розмову з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. За його словами, глава оборонного відомства Росії повідомив турецькому колезі, що постачання агропродукції "зерновим коридором" буде відновлено 2 листопада з 12:00.

Турецький лідер нагадав, що провів напередодні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації навколо "зернового коридору", а також заявив, що планує сьогодні також обговорити "зерновий коридор" із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій".

Напередодні Секретаріат ООН повідомив про призупинення роботи "зернового коридору" на 2 листопада. Утім, ООН дала підтвердження на прохід суден "зерновим коридором" 3 листопада.

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Своєю чергою прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом. Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.