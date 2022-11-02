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Туреччина виклала російські вимоги для відновлення «зернової угоди» з Україною
12:23 02.11.2022 |
У середу Туреччина виклала умови Росії для відновлення угоди про експорт зерна з України, заявивши, що Москва хоче забезпечити свій власний експорт зерна і добрив.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, чия країна разом з Організацією Об'єднаних Націй допомогла укласти угоду від 22 липня з метою пом'якшення світової продовольчої кризи, заявив, що Анкара вірить в те, що буде досягнута домовленість про її продовження.
"Росія має певні вимоги щодо безпеки після нещодавнього нападу на її кораблі", - сказав Чавушоглу.
Москва також занепокоєна своїм експортом добрив та зерна, додав він.
Ці товари не входять до списку санкцій, "але кораблі, які їх перевозять, все ще не можуть пришвартуватися", сказав міністр, повторюючи коментарі російських офіційних осіб.
"Вони все ще не можуть отримати страховку, і виплати не здійснюються. Тому кораблі багатьох країн ухиляються від перевезення цих вантажів ", - зазначив Чавушоглу.
Напередодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній.
Глава турецького Міноборони повторив, що Анкара веде переговори з українською та російською стороною щодо повноцінного відновлення дії "зернової угоди".
Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.
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