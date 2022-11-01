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Макрон: Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема ППО
17:22 01.11.2022 |
Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема протиповітряну оборону.
"Я підтвердив це сьогодні вранці президентові Зеленському: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема протиповітряну оборону", - написав Макрон у твіттері у вівторок.
Крім того, французький президент заявив про необхідність допомогти інфраструктурі електропостачання та водопостачання України, пошкодженій РФ.
"Інфраструктура електропостачання та водопостачання України серйозно постраждала від російських атак. Ми маємо діяти до настання зими. Ми швидко мобілізуємо міжнародну спільноту та приватний сектор", - зазначив Макрон.
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