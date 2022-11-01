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Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде
08:47 01.11.2022 |
Україна веде війну проти Росії на суходолі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Перемога дається нам важко, але вона неодмінно буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості", - зазначив генерал.
Залужний наголосив, що бойові дії тривають не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців і все це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє та жагу перемогти.
Чи витримали б інші країни такий тиск?
Головнокомандувач ЗСУ вказав, що лише 31 жовтня ворог застосував по цивільних об'єктах України:
* 55 крилатих ракет Х-101;
* одну керовану авіаційну ракету Х-59;
* 22 зенітних ракети до С-300;
* 4 дрони-камікадзе типу Shahed-136;
* один БПЛА "Ланцет-3".
"Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю. Перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде", - підсумував Залужний.
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