Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде

08:47 01.11.2022 |

Політика

 

Україна веде війну проти Росії на суходолі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Перемога дається нам важко, але вона неодмінно буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості", - зазначив генерал.

Залужний наголосив, що бойові дії тривають не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців і все це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє та жагу перемогти.

Чи витримали б інші країни такий тиск?

Головнокомандувач ЗСУ вказав, що лише 31 жовтня ворог застосував по цивільних об'єктах України:

* 55 крилатих ракет Х-101;
* одну керовану авіаційну ракету Х-59;
* 22 зенітних ракети до С-300;
* 4 дрони-камікадзе типу Shahed-136;
* один БПЛА "Ланцет-3".

"Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю. Перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде", - підсумував Залужний.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2377
  0,5009
 1,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,02 0,04 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес