Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде

Україна веде війну проти Росії на суходолі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Перемога дається нам важко, але вона неодмінно буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості", - зазначив генерал.

Залужний наголосив, що бойові дії тривають не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців і все це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє та жагу перемогти.

Чи витримали б інші країни такий тиск?

Головнокомандувач ЗСУ вказав, що лише 31 жовтня ворог застосував по цивільних об'єктах України:

* 55 крилатих ракет Х-101;

* одну керовану авіаційну ракету Х-59;

* 22 зенітних ракети до С-300;

* 4 дрони-камікадзе типу Shahed-136;

* один БПЛА "Ланцет-3".

"Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю. Перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде", - підсумував Залужний.