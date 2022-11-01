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Світла не буде тричі за добу: оприлюднено оновлені графіки відключень електроенергії у Києві
08:36 01.11.2022 |
Вранці, 31 жовтня, на Київ летіло 16 ракет. Більшість з них вдалось збити системам ППО, однак усе-таки були влучання, які пошкодили енергосистему. Внаслідок цього тепер світло можуть вимикати тричі на добу для жителів столиці.
Як відбуватиметься відключення світла
За новими графіками відключення електроенергії, у Києві в оселях людей світла не буде тричі на день. Відбуватиметься відключення наступним чином: чотири години світла не буде, потім п'ять годин воно буде і так далі. Загалом за добу струм зникатиме орієнтовно на 8 - 12 годин.
Зверніть увагу! Щоб дізнатися, коли у вас не буде струму, потрібно перейти за посиланням, обрати свою вулицю та номер будинку. Якщо вашої адреси немає у списку, це означає, що вас відключення не стосуватимуться. Інколи сайт може не працювати через перевантаження серверів.
Важливо, що наявність вашої адреси в графіку не гарантує стовідсоткового відключення електроенергії. Якщо не буде потреби, світло не вимикатимуть. Також потрібно пам'ятати, що інколи можуть бути затримки в графіку або передчасні відключення в проміжку 30 - 40 хвилин.
Потрібно заощаджувати електроенергію та запасатися водою
Після ранкових прильотів близько 80 відсотків жителів Києва не мали водопостачання. Окрім того, у 350 оселях не було струму. Позапланові відключення електрики залежать лише від того, що вирішить наш неадекватний ворог, тому потрібно бути готовими до всього. Зокрема, важливо робити запаси води та готуватись до того, що не буде водопостачання.
Також потрібно заощаджувати електроенергію. Скорочення споживання струму, особливо у пікові години, допоможе стабілізувати ситуацію з енергосистемою та уникнути планових відключень світла.
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