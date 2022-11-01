Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном

Російські війська обстріляли два українських цивільних буксири, які транспортували баржу із зерном.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"

"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами", - йдеться у повідомленні.

За даними Оперативного командування, два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного - не відома.

Як повідомлялося, Міноборони Росії увечері в понеділок заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.