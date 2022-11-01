Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору

Росія заявляє про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство оборони РФ на своїй офіційній сторінці у Telegram.

"РФ як основний учасник зазначених угод не виходить із них, а зупиняє їхню дію. У зв'язку з цим рух суден коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій", - йдеться у заяві.

Російське Міноборони стверджує, що за таких умов "не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку", вимагаючи від України "додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".

В російському міністерстві додали, що повідомили Раду Безпеки ООН про позицію РФ у цьому питанні.