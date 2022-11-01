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Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору
22:23 31.10.2022 |
Росія заявляє про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.
Відповідну заяву оприлюднило Міністерство оборони РФ на своїй офіційній сторінці у Telegram.
"РФ як основний учасник зазначених угод не виходить із них, а зупиняє їхню дію. У зв'язку з цим рух суден коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій", - йдеться у заяві.
Російське Міноборони стверджує, що за таких умов "не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку", вимагаючи від України "додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".
В російському міністерстві додали, що повідомили Раду Безпеки ООН про позицію РФ у цьому питанні.
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