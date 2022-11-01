Шмигаль: росіяни атакували 18 об’єктів, більшість – енергетичні

Ракети та дрони, випущені росіянами у понеділок по території України, атакували 10 регіонів та пошкодили 18 об'єктів, більшість із яких - енергетичні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Внаслідок атаки знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

"Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", - зазначив прем'єр.

Шмигаль подякував енергетикам, які ліквідовують наслідки російських атак та наголосив, що ремонтні бригади працюють на повну потужність.

Наразі локальні аварійні відключення тривають на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині. Як підкреслив прем'єр, важливо, аби всі українці знизили навантаження на мережу та економили електроенергію.