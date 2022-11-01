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Масований ракетний удар: екстрені відключення світла - у Києві, Черкасах, Запоріжжі та 6 областях
14:30 31.10.2022 |
Міністр енергетики Герман Галущенко закликає українців зменшити споживання електроенергії через новий масований обстріл об'єктів інфраструктури вранці 31 жовтня. Екстрені відключення світла запровадженні у Києві, Черкасах, Запоріжжі та шести областях.
Як передає Укрінформ, про це Галущенко написав у Фейсбуці.
"Прошу всіх українців у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії. Зниження навантаження на енергомережу допоможе нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах", - написав міністр.
Він повідомив, що ракетних обстрілів зазнали як електричні підстанції, так і об'єкти гідроенергетики та теплової генерації.
Через атаку відбулось часткове знеструмлення і екстрено запроваджені графіки відключення споживачів в Києві, Черкасах, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях.
Як повідомлялося, зранку 31 жовтня російські війська вчергове завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми кількох областей України. Частину ракет збила ППО.
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