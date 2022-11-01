Масований ракетний удар: екстрені відключення світла - у Києві, Черкасах, Запоріжжі та 6 областях

Міністр енергетики Герман Галущенко закликає українців зменшити споживання електроенергії через новий масований обстріл об'єктів інфраструктури вранці 31 жовтня. Екстрені відключення світла запровадженні у Києві, Черкасах, Запоріжжі та шести областях.

Як передає Укрінформ, про це Галущенко написав у Фейсбуці.

"Прошу всіх українців у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії. Зниження навантаження на енергомережу допоможе нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах", - написав міністр.

Він повідомив, що ракетних обстрілів зазнали як електричні підстанції, так і об'єкти гідроенергетики та теплової генерації.

Через атаку відбулось часткове знеструмлення і екстрено запроваджені графіки відключення споживачів в Києві, Черкасах, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях.

Як повідомлялося, зранку 31 жовтня російські війська вчергове завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми кількох областей України. Частину ракет збила ППО.