Фінансові новини
- |
- 31.10.22
- |
- 07:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зернова угода: попри відмову рф Україна, Туреччина й ООН домовилися про рух 14 суден - ЗМІ
06:43 31.10.2022 |
Попри те, що росія призупинила свою участь у зерновій ініціативі, Україна Туреччина й ООН погодили в неділю план пересування 14 суден, які перебувають у турецьких водах.
По це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі, ідеться про те, що три делегації домовилися також щодо проведення в понеділок інспекції ще 40 суден, які виходитимуть з Туреччини.
В СКЦ зазначили, що російська делегація була поінформована про обидва плани.
Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде активні переговори щодо відновлення участі росії в зерновій угоді.
Напередодні рф звинуватила Україну і Британію в «теракті проти кораблів чорноморського флоту» й заявила про вихід із зернової ініціативи.
Уранці 29 жовтня на рейді тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи. Україна не підтверджує свою причетність до них.
Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано Ініціативу про безпечне транспортування зерна та інших продуктів з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили про нову військову допомогу Україні на $275 мільйонів
|США передадуть Україні перші системи NASAMS на початку листопада – очільник Пентагону
|Медведчук номер два. Чим справа Богуслаєва небезпечна для офісу Зеленського
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
|Сі Цзіньпін - знову генсек компартії Китаю. Як це вплине на країну та світ
Бізнес
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів