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АНАЛІТИКА

Зернова угода: попри відмову рф Україна, Туреччина й ООН домовилися про рух 14 суден - ЗМІ

 

Попри те, що росія призупинила свою участь у зерновій ініціативі, Україна Туреччина й ООН погодили в неділю план пересування 14 суден, які перебувають у турецьких водах.

По це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі, ідеться про те, що три делегації домовилися також щодо проведення в понеділок інспекції ще 40 суден, які виходитимуть з Туреччини.

В СКЦ зазначили, що російська делегація була поінформована про обидва плани.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде активні переговори щодо відновлення участі росії в зерновій угоді.

Напередодні рф звинуватила Україну і Британію в «теракті проти кораблів чорноморського флоту» й заявила про вихід із зернової ініціативи.

Уранці 29 жовтня на рейді тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи. Україна не підтверджує свою причетність до них.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано Ініціативу про безпечне транспортування зерна та інших продуктів з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».


 

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