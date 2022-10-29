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АНАЛІТИКА

США оголосили про нову військову допомогу Україні на $275 мільйонів

 

США нададуть Україні додаткову зброю та боєприпаси на 275 мільйонів доларів. Про це на брифінгу в п'ятницю, 28 жовтня, повідомила заступниця речника Пентагону (міністерства оборони. - Ред.) Сабріна Сінгх.

Нова військова допомога Україні включатиме:

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS
500 високоточних снарядів для 155-мм артилерійських установок
дві тисячі 155-мм снарядів для систем дистанційного мінування
понад 1300 протитанкових систем
125 броньованих машин HMMWV
стрілецьку зброю та понад 2,75 мільйона патронів до неї
чотири засоби військового супутникового зв'язку.

Багатомільярдна допомога Україні від США

У Пентагоні наголосили, що включно з новим траншем, США надали Україні 18,5 мільярда доларів для безпекових потреб за час президенства Джо Байдена. Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Україна отримала від США майже 18 мільярдів доларів військової допомоги.

28 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS Україна отримає на початку листопада. Сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен повторив його заяву.

Крім них, США планують передати ще шість таких комплексів, але для цього ще треба укласти контракти, а їхня доставка може зайняти роки, пише The Washington Post.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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