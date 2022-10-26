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Перші комплекси NASAMS передали Україні
09:12 26.10.2022 |
Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.
За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси буде розгорнуто в Україні найближчим часом.
"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - сказав він.
Що відомо про NASAMS
NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО призначена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах.
NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg та американської Raytheon.
Характеристики NASAMS:
Дальність ураження : від 2.5 до 40 км.
Висота поразки : від 30 м до 16 км.
Час реагування : 10 секунд.
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