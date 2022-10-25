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Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
21:45 25.10.2022 |
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок оголосив про передання Україні двох додаткових реактивних систем залпового вогню MARS і чотирьох гаубиць Panzerhaubitze 2000.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Штайнмаєр сказав на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Незабаром буде поставлено дві сиспеми MARS і чотири гаубиці", - сказав Штайнмаєр, додавши, що Німеччина продовжить допомагати Україні системами протиповітряної оборони.
Також президент Німеччини сказав, звертаючись до Зеленського: "Я згоден з вами, що потрібен справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може спричинити нову війну".
Нагадаємо, в середині жовтня Німеччина анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.
Раніше Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще чотирьох HIMARS від США. Система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.
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