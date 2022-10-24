Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ

Співробітники Служби безпеки України затримали почесного президента ПАТ Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва. Йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу - колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору, тобто Росії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, не називаючи імені затриманого. Проте напередодні низка ЗМІ написала, що йдеться про Богуслаєва.





Окрім нього, затримали начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Йому оголосили підозру за аналогічними статтями ККУ.

Їх затримали у межах кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, до схеми причетне керівництво заводу, яке діяло у змові з наближеними до Кремля представниками Ростеха - одного з головних виробників озброєнь для армії РФ.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

* Мі-8АМТШ-ВН Сапсан;

* Ка-52 Алігатор;

* Мі-28Н Нічний мисливець.

«Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками», - заявили в СБУ.

Щоб обійти обмеження на торгівлю з Росією, організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії, розповіли в пресслужбі.

Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони, але вже після отримання військової продукції «посередники» переправляли її до Росії. Також для ремонту та обслуговування власної техніки з використанням українських запчастин зверталися до своїх іноземних спільників, повідомили в СБУ.

Мотор Січ і Богуслаєв: що відомо

ПАТ Мотор Січ (Запоріжжя) - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. У січні-червні 2020 року підприємство отримало 595,56 млн грн чистого прибутку в порівнянні з 428,58 млн грн чистого збитку за аналогічний період 2019-го.

Мотор Січ довгий час одноосібно контролював її почесний президент В'ячеслав Богуслаєв. У 2016 році великі пакети акцій підприємства були продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу за статтями «диверсія» і «підготовка до злочину», а Шевченківський райсуд Києва заарештував сконцентровані у власності п'яти офшорів 41% акцій Мотор Січі.