Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ

08:56 24.10.2022 |

Політика

Співробітники Служби безпеки України затримали почесного президента ПАТ Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва. Йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу - колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору, тобто Росії.

 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, не називаючи імені затриманого. Проте напередодні низка ЗМІ написала, що йдеться про Богуслаєва.


Окрім нього, затримали начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Йому оголосили підозру за аналогічними статтями ККУ.

 

Їх затримали у межах кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, до схеми причетне керівництво заводу, яке діяло у змові з наближеними до Кремля представниками Ростеха - одного з головних виробників озброєнь для армії РФ.

 

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

* Мі-8АМТШ-ВН Сапсан;
* Ка-52 Алігатор;
* Мі-28Н Нічний мисливець.

«Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками», - заявили в СБУ.

Щоб обійти обмеження на торгівлю з Росією, організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії, розповіли в пресслужбі.

Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ

 

Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони, але вже після отримання військової продукції «посередники» переправляли її до Росії. Також для ремонту та обслуговування власної техніки з використанням українських запчастин зверталися до своїх іноземних спільників, повідомили в СБУ.

 

Мотор Січ і Богуслаєв: що відомо

ПАТ Мотор Січ (Запоріжжя) - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. У січні-червні 2020 року підприємство отримало 595,56 млн грн чистого прибутку в порівнянні з 428,58 млн грн чистого збитку за аналогічний період 2019-го.

 

Мотор Січ довгий час одноосібно контролював її почесний президент В'ячеслав Богуслаєв. У 2016 році великі пакети акцій підприємства були продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу за статтями «диверсія» і «підготовка до злочину», а Шевченківський райсуд Києва заарештував сконцентровані у власності п'яти офшорів 41% акцій Мотор Січі.
За матеріалами: НВ.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6379
  0,2487
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7250  0,08 0,19 40,7129  0,09 0,21
EUR 38,1393  0,04 0,12 39,5475  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес