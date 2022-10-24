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США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
08:40 24.10.2022 |
Уряди Сполучених Штатів Америки, Франції та Великої Британії оприлюднили текст заяви щодо російських звинувачень про можливе застосування Україною "брудної бомби".
Як передає "Європейська правда", текст заяви, зокрема, оприлюднений на сайті Держдепу.
У заяві глави зовнішньополітичних відомств Франції, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем триваючої російської агресії.
"Ми залишаємося відданими продовженню підтримки зусиль України щодо захисту своєї території стільки часу, скільки це буде потрібно" - заявили міністри.
"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн розмовляли з російським міністром оборони Сергєєм Шойгу на його прохання. Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто брехливі твердження Росії про те, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території. Світ побачить наскрізь будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації. Ми також відкидаємо будь-які приводи для ескалації з боку Росії" - наголошується у заяві.
Міністри закордонних справ також обговорили спільну рішучість продовжувати підтримувати Україну та український народ безпековою, економічною та гуманітарною допомогою.
Як повідомлялося, протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше чотирьом міністрам оборони держав НАТО (США, Франції, Туреччини й Британії) і розповідав про українську "брудну бомбу".
Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".
За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.
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