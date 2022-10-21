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Лідери ЄС доручили розробити механізм виплати 18 млрд євро Україні наступного року
17:59 21.10.2022 |
Лідери ЄС досягли принципової згоди щодо виділення Україні наступного року регулярної щомісячної допомоги у розмірі 1,5 млрд євро та доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати цих коштів.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно 3-4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. Ці від 3 до 4 млрд євро повинні фінансуватися Європейським Союзом та нашими американськими друзями, фінансовими інституціями. Тож дискусія була про 1,5 млрд євро на місяць для України, фінансовані Євросоюзом. Тож це дає загальну суму 18 млрд євро на наступний рік - обсяг, на який Україна може покладатися", - сказала Урсула фон дер Ляєн.
"Ми доручили міністрам фінансів розвинути відповідний механізм, але було також важливо дати сигнал Україні, що ми дуже добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу", - додала вона.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки щомісяця у 2023 році.
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