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АНАЛІТИКА

НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки

11:21 21.10.2022 |

Політика

 

НАБУ проводить обшуки стосовно гуманітарної допомоги у заступників міністрів агрополітики й економіки, а також радниці заступника голови ОП.

За даними джерел УП, обшуки проводяться у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана та радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко.

Джерела повідомляють, що обшуки проводилися у середу й четвер в рамках розслідування зловживань, пов'язаних із розподіленням гуманітарної допомоги.
 

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