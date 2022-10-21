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НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки
11:21 21.10.2022 |
НАБУ проводить обшуки стосовно гуманітарної допомоги у заступників міністрів агрополітики й економіки, а також радниці заступника голови ОП.
За даними джерел УП, обшуки проводяться у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана та радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко.
Джерела повідомляють, що обшуки проводилися у середу й четвер в рамках розслідування зловживань, пов'язаних із розподіленням гуманітарної допомоги.
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